Американец 7 лет играл в лотерею теми же числами и сорвал джекпот

Любитель лотереи в США семь лет использовал одни и те же числа. Наконец, он выиграл, передает издание UPI.

Мужчина сорвал джекпот и теперь будет каждый год до конца жизни получать по 25 тысяч долларов. Счастливчика зовут Пол Кодилл, он рассказал, что использовал одну и ту же комбинацию не случайно.

- Цифры — это разные дни рождения людей в моей семье,

- объяснил он.

Пол признался, что сначала не поверил глазам и несколько раз перепроверил билет. Потом он не мог спать всю ночь. Американец решил купить себе дом, о котором уже давно мечтал. // фото: stockking/ freepik.com