16 августа 2023, 19:24
Банкоматы из-за сбоя внезапно стали выдавать каждому по 1000 евро
Ошибка банка в Ирландии привела к массовому снятию наличных – выстроились очереди
Жители Ирландии выстроились в гигантские очереди к банкоматам. Устройства ошибочно выдавали деньги тем, чей счет был пуст, передает Daily Mail.
Сбой в функционировании устройств Bank of Ireland дал возможность снять наличные на сумму до одной тысячи евро (это примерно 107 тысяч рублей.
Руководство банка заявило, что если клиенты снимали деньги в банкоматах сверх той суммы, которая была у них на счету, средства взыщут.
Полиция получила приказ разогнать толпы, собравшиеся у неисправных банкоматов. // фото: freepik.com