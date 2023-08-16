Банкоматы из-за сбоя внезапно стали выдавать каждому по 1000 евро

Жители Ирландии выстроились в гигантские очереди к банкоматам. Устройства ошибочно выдавали деньги тем, чей счет был пуст, передает Daily Mail.

Сбой в функционировании устройств Bank of Ireland дал возможность снять наличные на сумму до одной тысячи евро (это примерно 107 тысяч рублей.

Руководство банка заявило, что если клиенты снимали деньги в банкоматах сверх той суммы, которая была у них на счету, средства взыщут.

Полиция получила приказ разогнать толпы, собравшиеся у неисправных банкоматов. // фото: freepik.com