16 августа 2023, 07:14
Мир

Актер из «Игры престолов» умер в 36 лет

Британский актер Даррен Кент скончался после продолжительной болезни

Актер из Великобритании Даррен Кент умер в возрасте 36 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным источника, артист страдал от нескольких заболеваний, среди которых артрит, остеопороз и редкая болезнь кожи.

Актер был известен благодаря роли в десятом эпизоде четвертого сезона сериала «Игра престолов». Кент сыграл пастуха, который принес показать королеве Дейенерис Таргариен останки своей дочери, сожженной заживо одним из ее драконов. // Фото: unsplash.com / Parth Natani

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Великобритания