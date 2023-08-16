Актер из «Игры престолов» умер в 36 лет

Актер из Великобритании Даррен Кент умер в возрасте 36 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным источника, артист страдал от нескольких заболеваний, среди которых артрит, остеопороз и редкая болезнь кожи.

Актер был известен благодаря роли в десятом эпизоде четвертого сезона сериала «Игра престолов». Кент сыграл пастуха, который принес показать королеве Дейенерис Таргариен останки своей дочери, сожженной заживо одним из ее драконов. // Фото: unsplash.com / Parth Natani