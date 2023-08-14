Картина из коллекции бабушки оказалась шедевром за 65 миллионов рублей

Картина известной художницы Фреды Робертшоу за миллион австралийских долларов (то есть 65,8 миллиона рублей) десятилетиями висела в доме у пенсионеров. Владельцы не знали о ценности этого произведения искусства, передает Daily Mail.

Шедевр в коллекции своих бабушки и дедушки обнаружил кондитер Трейси Никл. Он сначала хотел отдать полотно на благотворительность. Но когда показал его соседу, австралийскому художнику Беном Куилти, то решил сначала оценить.

Оказалось, это написанная в 40-х годах прошлого века картина известной художницы. Арт-дилер предложил за работу Робертшоу минимум 600 тысяч австралийских долларов (39,4 миллиона рублей) и заверил, что на аукционе его цена поднимется минимум до миллиона.

Но семья решила передать произведение в Национальную галерею Австралии в память о бабушке и дедушке. // фото: @benquilty/Instagram (владелец соцсети - компания Meta - признана в России экстремистской и запрещена)