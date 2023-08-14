Знаменитый режиссер ищет спутницу жизни через соцсети

Знаменитый Ларс фон Триер решил найти девушку через социальные сети. Датский режиссер рассчитывает встретить спутницу жизни и музу, так он написал в своем Instagram (владелец соцсети - компания Meta - признана в России экстремистской и запрещена).

- Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, ОКР и в настоящее время еще контролируемый алкоголизм. Если повезет, после меня останется несколько достойных фильмов,

- признался фон Триер.

Режиссер снял такие картины, как «Нимфоманка», «Догвилль», «Дом, который построил Джек», «Антихрист» и другие.

Он написал, что может быть «вполне очаровательным партнером». Но только в хороший день и в удачной компании. Режиссер попросил кандидаток писать ему на электронную почту. // фото: freepik.com