14 августа 2023, 14:47
Знаменитый режиссер ищет спутницу жизни через соцсети
Ларс Фон Триер призвал желающих девушек писать ему на электронную почту
Знаменитый Ларс фон Триер решил найти девушку через социальные сети. Датский режиссер рассчитывает встретить спутницу жизни и музу, так он написал в своем Instagram (владелец соцсети - компания Meta - признана в России экстремистской и запрещена).
- Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, ОКР и в настоящее время еще контролируемый алкоголизм. Если повезет, после меня останется несколько достойных фильмов,
- признался фон Триер.
Режиссер снял такие картины, как «Нимфоманка», «Догвилль», «Дом, который построил Джек», «Антихрист» и другие.
Он написал, что может быть «вполне очаровательным партнером». Но только в хороший день и в удачной компании. Режиссер попросил кандидаток писать ему на электронную почту. // фото: freepik.com