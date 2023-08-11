11 августа 2023, 21:32
Женщина 20 лет пыталась разбогатеть и пришла к успеху
Американка долгие годы играла в лотерею одними и теми же числами и в итоге сорвала джекпот
Жительница США 20 лет играла в лотерею одними и теми же числами и сорвала джекпот. Об этом сообщает портал UPI.
Как пояснила победительница, она всегда вписывает в лотерейные билеты числа, представляющие собой комбинацию дат рождения ее родственников. Эти же числа она вписала в билет, купленный 17 июля. И они наконец принесли успех.
В итоге американка выиграла 200 тысяч долларов. Она надеется потратить часть денег на поездку в Италию, откуда родом ее прапрадед. // Фото: unsplash.com / Viacheslav Bublyk