Женщина 20 лет пыталась разбогатеть и пришла к успеху

Жительница США 20 лет играла в лотерею одними и теми же числами и сорвала джекпот. Об этом сообщает портал UPI.

Как пояснила победительница, она всегда вписывает в лотерейные билеты числа, представляющие собой комбинацию дат рождения ее родственников. Эти же числа она вписала в билет, купленный 17 июля. И они наконец принесли успех.

В итоге американка выиграла 200 тысяч долларов. Она надеется потратить часть денег на поездку в Италию, откуда родом ее прапрадед. // Фото: unsplash.com / Viacheslav Bublyk