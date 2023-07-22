Месси принес победу «Интер Майами» в дебютном матче

В пятницу аргентинец Лионель Месси и испанец Серхио Бускетс сыграли дебютный матч за американский клуб «Интер Майами».

Оба появились на поле в матче первого тура Leagues Cup против мексиканского клуба «Крус Асуль» в минувшую пятницу. Месси вышел на замену на 54 минуте встречи.

Футбольное противостояние завершилось победой американского клуба, которую обеспечил 36-летний новичок Месси. Он забил решающий гол в компенсированное время, реализовав штрафной удар. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Интер Майами».

До этого аргентинец выступал за французский ПСЖ, испанец за «Барселону». Соглашение клуба с Месси рассчитано до конца сезона 2025 года. // фото скриншот видео из мессенджеров