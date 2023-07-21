Фестиваль силовых видов спорта перенесли из-за ливней

Традиционный фестиваль Legends of the north не состоится в Петрозаводске 22 июля, в субботу. Соревнования по силовым видам спорта перенесли на 30 июля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие на Онежской набережной отменили из-за плохой погоды – в Карелии идут дожди.

Соревнования начнутся в следующее воскресенье в 12:00 в фитнес-парке. Пройдут открытый турнир по силовому экстриму, соревнования по армреслингу и многоповторному жиму.

В состязаниях также примут участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. // фото: freepik.com