21 июля 2023, 18:10
Фестиваль силовых видов спорта перенесли из-за ливней
Традиционные соревнования в Петрозаводске пройдут не завтра, а через неделю
Традиционный фестиваль Legends of the north не состоится в Петрозаводске 22 июля, в субботу. Соревнования по силовым видам спорта перенесли на 30 июля, сообщили в пресс-службе мэрии.
Мероприятие на Онежской набережной отменили из-за плохой погоды – в Карелии идут дожди.
Соревнования начнутся в следующее воскресенье в 12:00 в фитнес-парке. Пройдут открытый турнир по силовому экстриму, соревнования по армреслингу и многоповторному жиму.
В состязаниях также примут участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. // фото: freepik.com