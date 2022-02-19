Мешавшего сотрудникам магазина мужчину задержали в Карелии

Днем 17 февраля на пульт отдела вневедомственной охраны Олонца поступил сигнал из охраняемого магазина. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что один из посетителей - 60-летний мужчина - будучи в состоянии опьянения, приставал к сотрудникам торговой точки и всячески мешал им работать.

Пенсионер был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Фото источника