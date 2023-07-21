21 июля 2023, 10:51
Мертвых птиц в Карелии проверили на опасное заболевание
Результаты проведенных анализов сообщили в Россельхознадзоре
Специалисты Россельхознадзора проводят ветеринарно-санитарные обследования с целью выявления павших птиц. Такие действия вызваны сложной эпизоотической ситуацией, чтобы не допустить распространения заразы.
В зону исследований попали территории в Прионежском, Кондопожском и Сортавальском районах. Пробы брали у мертвых птиц. Их направили на анализ в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Результаты на орнитоз и грипп птиц оказались отрицательными. // фото unsplash.com