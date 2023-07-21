Мертвых птиц в Карелии проверили на опасное заболевание

Специалисты Россельхознадзора проводят ветеринарно-санитарные обследования с целью выявления павших птиц. Такие действия вызваны сложной эпизоотической ситуацией, чтобы не допустить распространения заразы.

В зону исследований попали территории в Прионежском, Кондопожском и Сортавальском районах. Пробы брали у мертвых птиц. Их направили на анализ в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Результаты на орнитоз и грипп птиц оказались отрицательными. // фото unsplash.com