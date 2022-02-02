Мэрия провела рейды по магазинам Железнодорожного района

Мэрия Петрозаводска продолжает инспектировать объекты розничной торговли и сферы услуг на предмет соблюдения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. На этой неделе рейд прошел в Железнодорожном районе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сотрудники мэрии проверили соблюдение в магазинах социальной дистанции и масочного режима, наличие защитных экранов и мест для обработки рук.

В связи с обострением эпидемиологической ситуации в республике подобные рейды будут продолжаться, отметили в администрации. В мэрии призывают горожан вакцинироваться. Фото источника