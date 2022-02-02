На Олимпиаду в Пекин отправился судья из Карелии

Прогноз о выступлении российской команды на Олимпийских играх в Пекине дал руководитель петрозаводского Центра спортивной подготовки, Ironman Карелии Тимур Зорняков. Он также рассказал о судье из Сортавалы, который будет на Играх оценивать прыжки с трамплина и лыжное двоеборье.

До открытия зимней Олимпиады осталось два дня. Всего на Играх -2022 будет представлено 15 видов спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек. Спортсмены разыграют 327 (109 комплектов) медалей.

Оценить шансы российской сборной сейчас пытаются все: и эксперты, и букмекеры, и болельщики. В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчане россияне завоевали всего 17 медалей и заняли 13 место в командном зачете. На этот раз профессионалы и любители рассчитывают на более успешное выступление российских спортсменов.

Аналитики американского агентства Gracenote, регулярно делающего прогнозы на командный зачет Олимпиад, предположили, что Россия может завоевать порядка 32 медалей и выйти на третье место среди стран-участниц.

В принципе, я с ними согласен. По оптимистичным прогнозам, могу предположить, что нашу сборную мы увидим на третьем месте, в крайнем случае – на пятом. У нас есть хорошие базы, где занимаются спортсмены-зимники, тренерский состав, поэтому есть уверенность, что выступим хорошо. Надеюсь на наших саночников, двоеборцев, биатлонистов,

– говорит руководитель петрозаводского Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков.

Кстати, соревнования по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью в составе международной бригады (FIS) будет судить и житель Карелии Вадим Лисовский.

Я был с ним на Чемпионате мира, он уникальный человек, на очень хорошем счету в Международном Олимпийском Комитете. Я уверен в его профессионализме и беспристрастности, и надеюсь, что присутствие Вадима окажет нашим спортсменам моральную поддержку,

– продолжает Тимур Зорняков.

Сам Вадим Лисовский считает работу на Олимпийских Играх огромной ответственностью.

Как и на любом соревновании мирового уровня, на Олимпиаде весь мир следит не только за выступлениями спортсменов, но и за нами. Это огромная ответственность, потому что от точности и корректности нашей работы зависят и судьбы спортсменов, и результаты Игр,

– говорит он.

Делать прогнозы карельский судья не стал, хотя подчеркнул, что у россиян есть необходимый для олимпийских побед потенциал и пообещал делиться информацией и впечатлениями о ходе Игр на своих страницах в соцсетях.

С оптимизмом смотрят на предстоящие состязания и в Олимпийском комитете России. По словам его президента Станислава Позднякова, наши спортсмены могут завоевать около 30 медалей и побороться за место в тройке.

Сбудутся ли прогнозы, скоро каждый сможет увидеть сам. Публикуем расписание соревнований Олимпийских игр в Пекине для всех поклонников зимнего спорта.