Открытие после реконструкции Беломорского хлебокомбината откладывается. Об этом стало известно во время правительственного совещания по ситуации в Беломорском районе, которое состоялось 2 февраля.

Беломорский хлебокомбинат в 2019 году приобрела костомукшская компания ООО «Славяне хлеб», владельцами которой является известная в Карелии семья Самохваловых. Директором ООО «Славяне хлеб» является Максим Иванович Самохвалов. Костомукшский предприниматель Иван Самохвалов, основавший фирму «Ягоды Карелии», был замешан в скандале с возвратом НДС. Одно время он скрывался за границей и был даже объявлен в международный розыск. Позднее он возместил государству ущерб и, согласно приговору суда, отделался крупным штрафом.

На базе имущественного комплекса Беломорского хлебокомбината в 2021 году было создано ООО «Беломорский хлеб», единственным учредителем и владельцем которого стал Максим Самохвалов. Компания была включена в список резидентов Арктической зоны. Предполагалось, что новое предприятие начнет выпуск продукции в первом квартале 2022 года.

Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев рассказал, что в прошлом году компания получила финансовую поддержку на компенсацию расходов предпринимателей в сумме 3,5 миллиона рублей. По словам министра, строительные работы практически были завершены, но в Мурманской области вдруг нашлись новые потребители будущей продукции комбината. Самохвалов принял решение приобрести дополнительное оборудование и продолжить строительные работы.

«Вместо первого квартала, когда планировался пуск нового производства, сроки смещаются на летние месяцы. Летом новое оборудование уже поступит и будет смонтировано, что позволит производить большие объемы продукции в связи с имеющимися предварительными контрактами по ее сбыту»,

- сказал Ермолаев. По его словам, предпринимателю требуется пять мест для размещения нестационарных объектов торговли для реализации продукции комбината. По версии Ермолаева, пока муниципалитет предоставил только одно место. Глава администрации Беломорского района Алексей Уханов сообщил, что Самохвалову предложено четыре точки для ведения нестационарной торговли в Беломорском районе. Предприниматель их согласовал и они вошли в схему размещения нестационарных торговых объектов. Но теперь, по закону, Самохвалов обязан поучаствовать в аукционе. Помимо этого предпринимателю предложено еще четыре точки в Беломорске.

Глава РК Артур Парфенчиков с трудом скрыл свое разочарование по поводу затягивания сроков пуска нового предприятия: «Но если, а это так, если, конечно, реконструкция завода связана с увеличением его производственной мощности, то это, скажем так, принимаемая уважительная причина». Фото pixabay.com/Couleur