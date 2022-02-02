Мэрия рассказала об уборке от снега пешеходной инфраструктуры

В Петрозаводске сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают заниматься содержанием лестниц, детских площадок, дорожек в парках и скверах и других элементов пешеходной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Лестничные спуски расчищают от снега и посыпают противогололедными материалами ежедневно. Среди них объекты в разных районах - на Октябрьском и Первомайском проспектах, на улицах Железнодорожной, Мурманской, Антикайнена, Калинина, Корабелов, Ключевой, Сусанина, Фрунзе, в парках Ямка и 50-летия Пионерской организации, в Соломенном и на Ключевском шоссе.

Подрядчик также расчищает пешеходные дорожки на общественных территориях. Сейчас эти работы развернулись в скверах Ивана Молчанова, Анны Лисицыной, Василия Зайцева, 70-летия Победы, Нобельском, в парках Железнодорожников, Приозерном, Патриот, на аллеях Березовой и Дружбы, на Студенческом бульваре, на Почтовой площади, возле Галереи городов-побратимов, в Губернаторском саду.

В мэрии карельской столицы напомнили, что горожане могут пожаловаться на некачественную уборку Петрозаводска в ЕДДС по телефону 051. Фото источника