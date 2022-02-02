Глава Карелии оценил возможность локдауна в сфере образования

Глава РК Артур Парфенчиков рассказал, что он пока не видит необходимости в введении локдауна в сфере образования. По его словам, от жителей Карелии поступает много обращений по поводу ужесточения антиковидных мер и закрытия школ, техникумов и вузов.

«Все наши действия основываются на позиции медиков, на тех данных, которые мы получаем из медицинских учреждений. Что мы сегодня видим: количество тяжелых больных даже чуть-чуть снизилось, количество больных, находящихся в реанимации, в том числе, на ИВЛ чуть-чуть снизилось. Да, есть проблема "омикрона" и штамма "дельта". Он продолжает определенные проблемы создавать. Но, оценка всей ситуации в целом, непростой ситуации, но тем не менее, говорит о том, что сегодня, завтра, на этой неделе нет оснований для принятия каких-то масштабных мер»,

- сказал Парфенчиков. По его мнению, пока достаточны "точечные меры", связанные с переводом на карантин конкретных классов и групп в детских садах. Он считает, что нельзя недооценивать "омикрон", но и излишне гипертрофировать ситуацию тоже на данном этапе не нужно.

Как минимум на этой неделе губернатор не видит необходимости введения локдауна в образовательных учреждениях. Фото pixabay.com/Alexandra_Koch