Мэрия провела рейд по сельхозярмарке в Петрозаводске

Специалисты мэрии Петрозаводска проверили работу ярмарки, открывшейся накануне на улице Инженерной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работники мэрии проверяли, соблюдают ли продавцы и покупатели масочный режим, социальное дистанцирование и другие противоэпидемиологические нормы. Нарушений выявлено не было.

Организаторы обеспечили контроль за потоком посетителей, оборудовали у входа санитайзер, торговые павильоны расположили на расстоянии более 6 метров друг от друга. При посещении ярмарки жителям напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

Напомним, ярмарка будет работать до 1 ноября включительно. Торговые ряды открыты с 9 до 17 часов. На ярмарке представлены мед, рыбная, мясная, плодово-овощная продукция исключительно местных производителей. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска

Подробнее о том, как работает новая ярмарка, читайте в нашем репортаже с ее открытия.