Мэрия провела антиковидный рейд по «Лотос Плазе»

В Петрозаводске продолжаются рейды по объектам розничной торговли и сферы услуг. Сотрудники мэрии проверяют соблюдение ограничительных мер в заведениях, сообщает пресс-служба городской администрации.

Вчера работники мэрии побывали в павильонах, расположенных в ТРК «Лотос Плаза». Инспекторы проверяли соблюдение масочного режима и социальной дистанции, наличие мест для обработки рук и защитных экранов и т.д.

В администрации города напомнили, что из-за сложной эпидемиологической обстановки подобные рейды проводятся регулярно. Фото мэрии