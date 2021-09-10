10 сентября 2021, 11:02
Мэрия провела антиковидный рейд по «Лотос Плазе»
Мероприятия по контролю за соблюдением ограничительных мер проводятся регулярно в разных районах карельской столицы
В Петрозаводске продолжаются рейды по объектам розничной торговли и сферы услуг. Сотрудники мэрии проверяют соблюдение ограничительных мер в заведениях, сообщает пресс-служба городской администрации.
Вчера работники мэрии побывали в павильонах, расположенных в ТРК «Лотос Плаза». Инспекторы проверяли соблюдение масочного режима и социальной дистанции, наличие мест для обработки рук и защитных экранов и т.д.
В администрации города напомнили, что из-за сложной эпидемиологической обстановки подобные рейды проводятся регулярно. Фото мэрии