Очередная планерка в мэрии будет посвящена гаражной амнистии

В понедельник, 13 сентября, в мэрии Петрозаводска состоится очередная открытая планерка. Ее темой на этот раз станет гаражная амнистия, сообщает пресс-служба городской администрации.

С докладом на мероприятии выступит начальник управления земельных ресурсов комитета градостроительства и землепользования Екатерина Гринкевич.

Трансляция планерки будет доступна в Интернете. На мероприятие отведен один час. Планерка начнется в 10 утра в кабинете №206. Фото pixabay.com/FotoArt-Treu