10 сентября 2021, 09:41
Очередная планерка в мэрии будет посвящена гаражной амнистии
Прямая трансляция мероприятия будет доступна в Интернете
В понедельник, 13 сентября, в мэрии Петрозаводска состоится очередная открытая планерка. Ее темой на этот раз станет гаражная амнистия, сообщает пресс-служба городской администрации.
С докладом на мероприятии выступит начальник управления земельных ресурсов комитета градостроительства и землепользования Екатерина Гринкевич.
Трансляция планерки будет доступна в Интернете. На мероприятие отведен один час. Планерка начнется в 10 утра в кабинете №206. Фото pixabay.com/FotoArt-Treu