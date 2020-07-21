Мэрия Петрозаводска завтра проведет горячую линию

22 июля с 10 до 11 часов мэрия Петрозаводска проведет горячую линию для горожан. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На вопросы жителей столицы республики ответит заместитель начальника управления по вопросам семьи и детства Раиса Петропавловская. Звонить можно по телефону 71-34-38.

В мэрии напомнили, что в период пандемии организовали дистанционный формат приема посетителей. Обратиться в городскую администрацию можно через электронную приемную, на странице мэрии во «ВКонтакте», через Единую дежурно-диспетчерскую службу.