21 июля 2020, 18:43
Общество

Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 21 июля

Количество заболевших Covid-19 в республике достигло отметки в 1994 человека

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых Covid-19 был подтвержден 20 июля.

Главным очагом инфекции остается столица республики. В Петрозаводске уже 978 заболевших. На втором месте располагается Кемский район - 126 зараженных. На третьей позиции Беломорский район - 105 больных.

Далее следуют Сортавальский (97), Олонецкий (89), Муезерский и Сегежский (по 70), Прионежский (67), Лахденпохский и Кондопожский районы (по 56).

Меньше всего зараженных в Калевальском районе (10). Но и там за последние сутки число больных удвоилось.

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Метки: 
коронавирус
пандемия
очаги
онлайн-карта
Петрозаводск
Кемский район
Беломорский район
Сортавальский район
Олонецкий район
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