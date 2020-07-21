Школы Петрозаводска ремонтируют перед началом учебного года

Школы Петрозаводска продолжают подготовку к новому учебному году. На ремонт в этом году выделено около 100 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

На нескольких объектах идет капитальный ремонт. Абсолютно все школы ремонтируются косметическим образом. Усиливается пожарная защита, оснащаются кабинеты. В пяти детских садах города в этом году будут приняты меры по созданию безбарьерной среды.

Деньги на летние работы выделены из городского и республиканского бюджетов, отметили в мэрии.