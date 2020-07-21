21 июля 2020, 18:14
Школы Петрозаводска ремонтируют перед началом учебного года
Около 100 миллионов рублей направлены на подготовку образовательных учреждений карельской столицы к приему детей
Школы Петрозаводска продолжают подготовку к новому учебному году. На ремонт в этом году выделено около 100 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
На нескольких объектах идет капитальный ремонт. Абсолютно все школы ремонтируются косметическим образом. Усиливается пожарная защита, оснащаются кабинеты. В пяти детских садах города в этом году будут приняты меры по созданию безбарьерной среды.
Деньги на летние работы выделены из городского и республиканского бюджетов, отметили в мэрии.