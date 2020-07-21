Парфенчиков рассказал о строительстве яслей и детсадов в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях рассказал о том, как будут воплощаться в республике в жизнь нацпроекты. В частности, он раскрыл план работ по нацпроекту «Демография».

По словам Парфенчикова, в 2020 году по нацпроекту «Демография» будут открыты ясельные группы в Шуе, детские сады в Заозерье и на улице Попова в Петрозаводске. Еще два детских сада будут построены в карельской столице на улицах Судакова и Энтузиастов. Помимо этого, участок для строительства дошкольного учреждения подготовлен в Чалне: проведены инженерно-изыскательские работы, сдача объекта запланирована на декабрь этого года.

Кроме того, сейчас проводится аукцион на строительство детского сада на улице Хейкконена в Петрозаводске, а до 15 августа планируется объявить аукцион на возведение дошкольного учреждения на 150 мест в Сортавале. В 2021 году также будет возведен сад на 100 мест в поселке Мелиоративный и на 300 мест – на улице Сегежской в Петрозаводске.

«Работы уже начались. Контролируем ситуацию и с садом на Чистой: ожидаем положительное заключение экспертизы, чтобы появилась возможность выкупить здание. Также направили письмо в Минпросвещения России, чтобы включить этот объект в нацпроект «Демография»,

– пишет Парфенчиков.

Есть положительные изменения по садам в Олонецком и Питкярантском районах: проектная документация по учреждению на 200 мест в поселке Ильинский скорректирована и направлена на госэкспертизу. Также корректируется документация по саду в поселке Ляскеля, работа будет завершена в сентябре этого года, в ноябре планируем получить положительное заключение госэкспертизы.

«Непросто дались нам решения по данным объектам, надо было сразу идти на новые проекты, а не стараться быстрее реализовать старые, но это тоже опыт и есть теперь уверенность в том, что поселки Ильинский и Ляскеля получат современные здания», – пишет глава.