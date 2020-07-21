«РКС-Петрозаводск» приглашает на работу слесарей и сварщиков

В АО «ПКС-Водоканал» требуются слесарь-ремонтник и электрогазосварщик. «Российские коммунальные системы», в группу компаний которых входит АО «ПКС-Водоканал», являются крупнейшим оператором водоснабжения и водоотведения в России. В «РКС-Петрозаводск» ждут ответственных специалистов, желающих работать в надежной, развивающейся компании. Предприятие предоставляет сотрудникам полный соц. пакет и один из лучших коллективных договоров в Карелии.

На работу в компанию приглашают слесаря-ремонтника 4 разряда.

Обязанности работника:

Включение, выключение, наладка и регулировка тепловых пунктов и объектов тепловых сетей (ПНС, КРП)

Аварийный ремонт запорной и регулирующей арматуры объектов тепловых сетей, котельного хозяйства, тепловых пунктов

Устранение выявленных неисправностей без вывода оборудования котельных из рабочего состояния в пределах своей квалификации

Также в АО «ПКС-Водоканал» ждут электрогазосварщика 4 разряда.

Обязанности работника:

Газовая сварка и РД при устранении трещин и раковин в изделиях с толщиной более 0,2 мм и в изделиях с труднодоступными для сварки местами

Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на прихватках

По всем вопросам обращайтесь к специалисту отдела подбора, учета и развития персонала Александре Витальевне Серковой по номеру 71-00-44.

Если вы хотите развиваться, расти по карьерной лестнице – вам в «РКС-Петрозаводск». Водоканал ждет работников, любящих свою профессию.