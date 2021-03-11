11 марта 2021, 17:41
Мэрия Петрозаводска провела рейд по магазинам на Ключевой
Проверки соблюдения антиковидных мер в общественных местах проходят в карельской столице регулярно
В Петрозаводске продолжают проводиться рейды по объектам розничной торговли и сферы услуг. Накануне сотрудники мэрии карельской столицы посетили несколько магазинов на Ключевой, сообщает пресс-служба городской администрации.
Инспекторы проверяли соблюдение социальной дистанции, масочного режима и других ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, а также убедились в наличии защитных экранов и средств для обработки рук.
В мэрии пообещали, что подобные мероприятия будут продолжены. Фото администрации Петрозаводска