В Петрозаводске возвращаются привычные троллейбусные маршруты

Председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев рассказал о возвращении к привычному троллейбусному сообщению. После завершения ремонта Кировского моста возобновляется движение по нему общественного транспорта. Автобусы вернулись на привычные маршруты еще в январе.

- Два троллейбусных маршрута до закрытия – четвертый и второй – проходили по улице Кирова. После закрытия моста нам пришлось поменять их пути следования.

На данный момент маршрут № 4 уже возобновил свой путь следования. Он проходит с Лыжной до Октябрьского проспекта.

С 24 февраля видоизменен путь следования маршрута № 5. Отныне он ходит с Лыжной через Первомайский проспект по Заводской и далее через Зайцева и набережную Варкауса - на проспект Ленина. И мост на Кирова будет задействован. Надеемся, что будет востребован такой маршрут. Что касается маршрута № 2, то в привычном исполнении пока, к сожалению, нет возможности его запустить. Сейчас объявлен набор водителей троллейбусов. После их обучения и приема на работу будет рассматриваться возможность запуска троллейбуса № 2 и возвращения «пятерки» к привычному маршруту, - сказал Андрей Бекелев. (Видео)