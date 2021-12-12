12 декабря 2021, 13:54
Мэрия Петрозаводска назвала тему очередной городской планерки
Прямая трансляция мероприятия будет доступна в Интернете
13 декабря в мэрии Петрозаводска пройдет очередная городская планерка. Ее темой станет газификация на территории города, сообщает пресс-служба администрации.
Мероприятие начнется в 10 утра. Трансляция планерки будет вестись в Интернете.
Согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. Присутствующие на планерке люди могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам. Фото rk.karelia.ru