Мэрия Петрозаводска назвала тему очередной городской планерки

13 декабря в мэрии Петрозаводска пройдет очередная городская планерка. Ее темой станет газификация на территории города, сообщает пресс-служба администрации.

Мероприятие начнется в 10 утра. Трансляция планерки будет вестись в Интернете.

Согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. Присутствующие на планерке люди могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам. Фото rk.karelia.ru