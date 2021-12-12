12 декабря 2021, 11:55
Общество

Проблемы с водой возникли в крупном микрорайоне Петрозаводска

Вода может не доходить до верхних этажей на Кукковке

Сегодня в Петрозаводске возникли проблемы с водоснабжением на Кукковке. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, из-за аварии на сетях произошло снижение давления холодного водоснабжения. Вода может не подниматься до верхних этажей домов микрорайона.

Работы по устранению повреждения будут проходить в течение дня. Фото pixabay.com/Pexels

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Петрозаводск
Кукковка
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