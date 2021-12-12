12 декабря 2021, 10:06
В МЧС предупредили жителей Карелии о гололеде
Под действие неблагоприятного явления попадет вся республика
В течение 12 декабря в Карелии ожидается гололед. Об этом предупреждает МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.
Под действие неблагоприятного природного явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша и все районы республики.
В министерстве попросили жителей республики ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по подвесным мостам. Фото pixabay.com/ASSY