В МЧС предупредили жителей Карелии о гололеде

В течение 12 декабря в Карелии ожидается гололед. Об этом предупреждает МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Под действие неблагоприятного природного явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша и все районы республики.

В министерстве попросили жителей республики ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по подвесным мостам. Фото pixabay.com/ASSY