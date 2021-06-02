Мэрия Петрозаводска ищет директора для новой школы №55

Мэрия Петрозаводска объявила конкурс на замещение должности директора школы №55, строительство которой заканчивается на Древлянке.

Кандидаты должны иметь высшее профессиональное образование по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного

и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.

Документы от соискателей принимаются со 2 июня по 2 июля. Подробную информацию о вакансии и необходимом пакете документов можно найти на сайте управления образования Петрозаводска. Фото мэрии