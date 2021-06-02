В Карелии впервые пройдет «Зелёный марафон» Сбербанка

5 июня во всех регионах страны в девятый раз пройдет «Зелёный марафон», в рамках которого все желающие смогут принять участие в спортивных забегах и различных экологических инициативах. Традиционная акция, организатором которой выступают Сбербанк совместно с Благотворительным фондом «Вклад в будущее» и платформой СберВместе, приурочена к Всемирному дню защиты окружающей среды и 180-летнему юбилею банка.

Петрозаводск присоединится к проекту впервые. «Зелёный марафон» будет проходить в столице Карелии в районе пересечения Онежской набережной с улицей Титова. Горожан ждут детские и взрослые дистанции на 420 метров, 1 км и 4,2 км, а также скандинавская ходьба. Помимо этого, участникам мероприятия будет предложено принять участие в экологических инициативах: создании ландшафтной композиции, посадке хвойных и других культур, сборе дисконтных пластиковых карт для их последующей утилизации, уборке набережной от мусора. Также предусмотрены спортивные активности, мастер-классы и развлекательная программа.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением Сбербанка:

«Задача «Зелёного марафона» в этом году – привлечь внимание к проблемам экологии, поэтому программа мероприятия включает сразу несколько экологических активностей. Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии и приобщиться к здоровому образу жизни, а также внести посильный вклад в повышение комфорта городской среды. Участие в марафоне абсолютно бесплатное, и мы надеемся, что это станет для петрозаводчан дополнительным стимулом, чтобы присоединиться к нашему проекту 5 июня»

Программа мероприятия:

09:00 – 10:50 СБОР ГОСТЕЙ, РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАБЕГА

10:40 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

11:00 СТАРТ ДЕТСКОГО ЗАБЕГА 420 М

11:15 СТАРТ ЗАБЕГА 1 КМ

11:30 СТАРТ ЗАБЕГА 4,2 КМ

11:33 СТАРТ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ 4,2 КМ

12:00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

10:00 – 14:00 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНОСТИ.

К участию в забегах приглашаются все желающие в возрасте от 7 лет. Регистрация на дистанции доступна до 4 июня по ссылке, а также будет открыта в день проведения марафона с 9:00 до 10:50 на Онежской набережной (в районе пересечения с улицей Титова).