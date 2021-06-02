Рутгайзера и Вавилову признают почетными гражданами Петрозаводска

Директора Музея изобразительных искусств Карелии Наталью Вавилову и бывшего главврача поликлиники №2, депутата Заксобрания Аркадия Рутгайзера сделают почетными гражданами Петрозаводска. Такое решение принял городской совет 2 июня. Вавилову и Рутгайзера поощрят за «выдающийся вклад в развитие города и укрепление его авторитета».

Наталья Вавилова возглавляет Музей изобразительных искусств уже 24 года. Как отмечается в пояснительной записке, под ее началом в учреждении прошел капитальный ремонт, для фондов музея выделили отдельное здание. Музей реализует множество проектов, пополняет свою коллекцию, имеет известность в России и за рубежом. Отдельно подчеркивается, что в 2012 году Вавилова была заместителем руководителя штаба по выборам президента России, а в 2018-м – доверенным лицом кандидата на должность президента. Также она являлась инициатором создания Общественной палаты Карелии.

Аркадий Рутгайзер – кандидат медицинских наук. С 2007 по 2020 год возглавлял поликлинику №2, где до этого трудился неврологом и завотделением восстановительного лечения. В пояснительной записке отмечается, что в поликлинике под его руководством прошло множество позитивных изменений, в том числе внедрена система электронной записи к врачам, электронная карта пациента, реализована программа «Доступная среда». На базе поликлиники организован «Центр здоровья» и первый в Республике Карелия кабинет эрготерапии, что позволяет обучать пациентов, перенесших инсульт, свободнее чувствовать себя. Также Рутгайзер с 2015 года является депутатом Законодательного собрания Карелии. Фото rk.karelia.ru