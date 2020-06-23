Мэрия ищет перевозчика, готового ездить этим летом в Зимник

В мэрии Петрозаводска принимают заявки от юридических лиц (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидии на транспортное обслуживание маршрута «Петрозаводск - Зимник - Петрозаводск».

Автобусное сообщение хотят открыть с 1 июля, сообщает пресс-служба администрации города.

Документы на организацию перевозок принимают до 25 июня по адресу: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2, каб. 406. Подробнее об условиях отбора – здесь.