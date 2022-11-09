"Меня жалеть не надо". Мужчина один растит двоих детей

Текс и фото: Алина Гапеева

Два в одном

«Меня жалеть не надо», — сразу же предупредил Геннадий Эйнович, когда мы стали договариваться о встрече. Таких людей в Карелии, да и во всей России с ее 140-миллионным населением, немного. Для двух маленьких дочек он – и мама, и папа. Два в одном.

Я стояла у их дома, а навстечу по пешеходной дорожке поселка Пряжа шагал счастливый папаша с двумя хорошенькими девочками. Мои собеседники немного задержались.

— Мы в библиотеку ходили! — почти в один голос прощебетали девочки, объясняя свое небольшое опоздание, и протянули мне красочные книжки.

Меня пригласили в дом. В жилом помещении тепло, довольно просто, чисто. Алена и Полина, скинув свои курточки, спешат показать любимые игрушки, трехцветную кошечку и свои обновки: яркие туники и лосины. Наряды им папа купил по случаю встречи корреспондента — волновался, чтобы фотография хорошая получилась. Сам глава семейства одет по-рабочему: дел много.

Часто казенная фраза «отец-одиночка» вызывает жалость у окружающих. Люди сочувственно кивают: «Как непросто тянуть одному» или «Каково это мужчине одному с маленькими детьми...»

Он такие разговоры не поддерживает. Забегая вперед, скажу, что наша непринужденная беседа прошла в атмосфере откровенности, и Геннадий ни разу не пожаловался на судьбу.

Усатый нянь

Геннадий Туюлайнен впервые стал отцом в 51 год. Восемь лет назад у него появилась дочка Полина. Радости отца не было предела. А через два года родилась младшенькая Алена. В настоящее время мужчина воспитывает детей без участия матери. К сожалению, в жизни так случается, что родители разводятся. Так произошло и в жизни Геннадия. Вся забота в воспитании маленьких крох легла на его мужские плечи. Хлопотно? Согласна. Однако невооруженным глазом видно, что папа по-настоящему души не чает в своих маленьких принцессах.

Старшую дочку Геннадий растит с пеленок. На глазах счастливого папочки Полина быстро росла и развивалась, а он радовался ее первой улыбке, первому шагу, первому слову. Однако Алена появилась на свет ребенком болезненным. Частые простуды нередко заканчивались бронхитом и пневмонией. Врачи всерьез опасались за жизнь девочки. Больше года малышка находилась под бдительным присмотром медиков в доме малютки. Как только младенец немного окреп, отец забрал дочурку из больницы – семья воссоединилась.

Почти волшебник

Помните, как пелось в песенке? «Папа может все что угодно». Это про Геннадия Туюлайнена. Он не только все мужские дела по дому делает, но и научился стирать, варить манную кашу, мыть полы. Для него это теперь не что-то из ряда вон, а то, чем он занимается каждый день. Его рабочий день в буквальном смысле расписан по минутам.

Утро в семействе Туюлайненов начинается с оживленной суеты: домочадцы заправляют постели, умываются и собирают в школу портфели. Сестренки отправляются на занятия с аккуратно заплетенными в косички волосами. Надо сказать, что девочки растут общительными, доброжелательными и любознательными. Полина, например, любит рисовать, а у Алены любимые школьные предметы — труд и физкультура.

У Геннадия весь день проходит в беготне: надо протопить печь, принести воду, управиться на кухне. Небольшой дом, построенный его собственными руками, он постепенно обустраивает: на кухне установил пластиковое окно , в детской комнате поклеил стены веселенькими обоями, сейчас занимается благоустройством второго этажа. Правда, стройка продвигается медленно: денег не хватает...

Девочкам дома тепло, уютно и всегда весело – папа найдет время поиграть и поговорить. Вечерами, когда уроки сделаны, папа обязательно проверяет, а если надо, то и помогает разобраться с домашними заданиями, после всех неотложных дел семья любит собраться на кухне. Тут начинается волшебство: папа превращается в кулинара! Но ему нужны ассистенты, и тогда Алена и Полина с удовольствием ему помогают. Яблочный пирог – любимое лакомство, пекут его все вместе. Из самых простых продуктов папа учит будущих хозяек делать настоящий шедевр. Чем вам не волшебник?

Папа вам не мама

Алена и Полина старательно копируют действия папы, постепенно вникая, что к чему. Смышленые девчонки уже прекрасно знают, как правильно держать ножовку, и могут запросто забить гвоздь. Они самостоятельно смастерили маленький кораблик и теперь весело пускают его по бегущим ручьям.

Девочки постоянно крутятся возле папы и ходят за ним как два хвостика: он на речку за водой, они с маленькими ведерками — за ним.

Только диву даешься, как маленькие девочки с успехом усваивают азы домоводства: тщательно подметают полы, вытирают пыль и следят за порядком в комнате. Поначалу получалось не все так гладко — маленьким ручкам не хватало сил. Теперь любо-дорого смотреть: кровати застелены покрывалами, а блузки и сарафанчики аккуратно висят на плечиках. С мытьем посуды дела обстоят сложнее, да и на нее времени почти не остается: «Уроков много», — говорят девочки...

Любое дело горит в руках Геннадия Эйновича, но есть у него особенное увлечение — плетение из лозы. При каждой возможности занимается он этой работой. Изделия у него получаются красивые и качественные, как полагается делать мастеру. Его корзинки, вазочки, туески из ивовых прутиков пользуются спросом у покупателей, а вырученные от продажи деньги служат некоторой прибавкой к детским пособиям. Вот и весь семейный доход.

Не густо, конечно, но другой возможности прокормить семью у мужчины просто-напросто нет... Он работал в зверосовхозе «Пряжинский», но предприятие ликвидировали, Геннадий остался безработным. Давно бы пошел работать, да вот только вакансию со скользящим графиком сегодня в Пряже не найти, хоть тресни. Мужчина оставил дальнейшие попытки трудоустроиться — детям требуется много внимания: то надо встретить из школы, то на кружок проводить... Забот много, все надо самому. Да еще детки, бывает, болеют, а больничные, как известно, начальство не жалует...

Вот и крутится Геннадий Эйнович как может. Несмотря на нехватку времени, мужчина умудряется проводить мастер-классы по плетению из лозы в «Школе мужского воспитания» поселка Пряжа, причем делает это он совершенно бесплатно...

Знакомых Геннадия Эйновича спрашивала, что он за человек, и все они в один голос утверждали: «Хороший мужик. Скромный, спокойный и немного стеснительный. И надежный!»

Вот так и живут папа с дочками. Бытует выражение, что в семье самый важный винт – это любовь. А любви к детям у Геннадия Эйновича – море. Его можно смело назвать сильным человеком. Будьте уверены, такой мужчина не нуждается в жалости – он достоин уважения.

А фотография действительно получилась очень удачная. И дело не в новенькой одежде, а в счастливых взглядах детей.