Якорь, серп и молот сохранили при модернизации освещения на Ригачина

96 новых светильников и 47 опор появились в ходе обновления освещения на улице Ригачина в Петрозаводске.

Также в ходе модернизации сохранили узнаваемые символы улицы Ригачина. Декоративные консоли в виде якоря и серпа с молотом зачистили, покрасили и вновь установили на опоры. Всего таких элементов девять. Также энергетики проложили изолированный провод протяженностью более 3,17 км.

Модернизация освещения после двух с половиной месяцев работ завершилась в октябре, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Модернизация системы освещения ведется на более чем 40 объектах в Петрозаводске, на большинстве работы уже завершены. (фото пресс-служба мэрии)