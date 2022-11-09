09 ноября 2022, 12:38
Якорь, серп и молот сохранили при модернизации освещения на Ригачина
Работы по замене фонарей на улице Ригачина заняли более двух месяцев
96 новых светильников и 47 опор появились в ходе обновления освещения на улице Ригачина в Петрозаводске.
Также в ходе модернизации сохранили узнаваемые символы улицы Ригачина. Декоративные консоли в виде якоря и серпа с молотом зачистили, покрасили и вновь установили на опоры. Всего таких элементов девять. Также энергетики проложили изолированный провод протяженностью более 3,17 км.
Модернизация освещения после двух с половиной месяцев работ завершилась в октябре, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Модернизация системы освещения ведется на более чем 40 объектах в Петрозаводске, на большинстве работы уже завершены. (фото пресс-служба мэрии)