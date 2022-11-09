МЧС предупреждает о рисках в межсезонье

Межсезонье несет в себе угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. Смена потепления на заморозки может привести к несчастным случаям, бытовым пожарам или осложнением дорожной обстановки, предупреждают жителей Карелии в МЧС.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в первую очередь следует обратить внимание на исправность электрооборудования. Кроме того, с наступлением холодов нагрузка на электросети многократно возрастает. Поэтому необходимо проверять исправность проводки, розеток и выключателей, особенно в подсобных помещениях. Также недопустимо использовать самодельные электроприборы.

«Ни в коем случае не оставляйте без присмотра включенные электроприборы и топящиеся печи»,

- настоятельно советуют спасатели.

Опасными становятся и осенние дороги. Поэтому автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот период. Отправляясь в поездку необходимо учитывать погодные условия, дорожную обстановку и состояние транспортного средства. В случае возникновения ЧС следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с сотовых телефонов – 010, 101, 112. Фото: 10.mchs.gov.ru.