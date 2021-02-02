Менее 17 тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России

За последние сутки в России коронавирус выявлен 16 643 раза. Умерли 539 человек. Выздоровели 22 372 пациента. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 1701 новый зараженный, в Санкт-Петербурге - 1484, в Вологодской области - 281, в Архангельской области - 240, в Ленинградской области - 219, в Мурманской области - 158.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 3 884 730 раз. Летальным исходом закончились 74 158 случаев.

Напомним, в Карелии 1 февраля коронавирус подтвержден у 219 человек. Фото caoinform.moscow