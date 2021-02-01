Врач назвала продлевающие молодость простые продукты

Употребление ряда продуктов может помочь сохранить молодость. Об этом рассказала главный внештатный врач-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, ее слова приводит агентство «Москва».

Так, зеленый чай и куркума являются лидерами среди омолаживающих продуктов. Кроме того, красный болгарский перец также способствует сохранению молодости. Этот продукт богат витаминами С, А, группы В и РР, а также антиоксидантом ликопин, минеральными веществами и клетчаткой.

Полезна и голубика. Она содержит витамины С, А, Е, группы В, К, РР, биофлавоноиды и антиоксиданты, которые защищают мембраны клеток организма от повреждения, препятствуя их старению, объяснила диетолог.

В список омолаживающих продуктов также попали брокколи и орехи. Стародубова отметила, что за счет высокого содержания клетчатки регулярное употребление брокколи способствует нормализации липидного обмена, а орехи продлевают жизнь благодаря ценным питательным веществам. Врач посоветовала также почаще есть несоленые орехи без обжарки небольшими порциями по 20-30 граммов. Фото estetikbody.ru