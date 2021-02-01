Некоторые категории россиян получат новые выплаты от государства

Некоторые категории россиян получат новые коронавирусные выплаты от государства. Указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ носит название «О дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям граждан». К ним относятся медицинские специалисты из числа военных, служащие в МВД, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), Росгвардии и Государственной пожарной службе, оказывающие помощь и осуществляющие транспортировку пациентов с коронавирусом.

Представители указанных категорий госслужащих получат единовременные выплаты в размере 68 811 рублей.

Дополнительным основанием для выплаты станет заражение коронавирусом, из-за которого они будут временно отстранены от воинской службы и своих непосредственных обязанностей. Фото minutamami.ru