“Мемориал” встает на ноги

Муниципальное предприятие “Мемориал” отметило 30-летний юбилей. Еще несколько лет назад были сомнения, что организация, оказывающая похоронные услуги населению, останется на плаву. Но сегодня здесь думают не о выживании, а о развитии, утверждает руководитель “Мемориала” Дмитрий Данильев. И вытащить предприятие из кризиса помогли его сотрудники.

— Еще недавно здесь было все плохо, — вспоминает один из сотрудников. — На городских планерках нас успокаивали переводом в МКУ «Ритуал».

— Выручка была нулевая, услуги населению не оказывались, убытки составляли от 300 до 700 тысяч руб. каждый месяц. МУП существовал как фантом, — добавляет другой работник. — Здесь и вывески не было, граждане о нашем существовании не знали, вместо них к нам приходили ритуальные агенты. Реальная прибыль формировалась за счет продажи имущества: были распроданы цеха, станки, почти вся техника.

Весной 2020 года ситуация сложилась столь плачевно, что предприятию грозило банкротство. Тогда мы полностью переформатировали деятельность предприятия. Теперь люди приходят сюда, на улицу Анохина 45Б, заказывают услуги. Сегодня мы живем на собственные средства, и юбилейный год закончили не просто с реальной прибылью, а еще и закрыли убытки предыдущих двух лет.

— рассказывает руководитель Дмитрий Данильев.

Руководитель “Мемориала” полагает, что выход из кризиса был сопряжен с риском.

За предыдущие годы предприятием был утерян опыт оказания ритуальных услуг. Мы вложили около миллиона рублей, чтобы возобновить работу агентства — в оборудование, в рекламу. Если бы мы прогадали, мы бы обанкротились.

По словам Дмитрия Данильева, работники с надеждой смотрят в будущее. Тридцатилетие коллектив отметил созданием профсоюза. В “Мемориале” теперь действует ячейка общероссийского профсоюза предприятий жизнеобеспечения.

Мы создали комиссию, заключили коллективный договор, согласились на дополнительные социальные гарантии. Сотрудникам более десяти дет не поднималась зарплата — теперь же мы закрепили ее опережающий рост выше, чем в среднем по региону. Ввели дополнительные виды поддержки, вплоть до погашения процентов на приобретение жилья. Более того, директор теперь лишен возможности единолично сокращать штат, а также принимать финансовые решения в невыгодную для работников сторону. Мы считаем, что дополнительная ответственность и возможности стимулируют большую самоотдачу, повышая производительность труда.

— говорит Данильев.

Один из них — Евгений Матвиенко — инициировал создание профсоюза.

За минувшие два года мы созрели для профсоюза. Думаю, мы можем и зарабатывать деньги, и налаживать отношения между администрацией и работниками. Почти все сотрудники вступили в организацию,

— рассказал Матвиенко.

Директор добавляет, что работники переживали за судьбу “Мемориала”. Некоторые брали на себя “чужие” обязанности, чтобы позволить предприятию дополнительно заработать.

— У нас есть инженер по инвентаризации строений и сооружений. Он взял на себя дополнительную нагрузку, в том числе помогает в проведении церемоний прощания. Я, кстати, тоже участвую, помогаю на выносах. И, наверное, если бы я не подавал личный пример, другим работникам тоже не было бы смысла брать на себя дополнительную работу.

Есть специалист по кадрам, она инициативно принесла из дома швейную машину и взялась за изготовление подушек и рушников, которые мы теперь продаем. То есть она выполняет дополнительную работу, которая окупает ее заработную плату.

“Мемориал” постепенно локализует производство. Так, на предприятии теперь самостоятельно изготавливают ритуальные тумбы. В перспективе “Мемориал” планирует открыть собственный цех по производству гробов и приобрести новый катафальный транспорт. Для этого нужно еще немного увеличить оборот.

Каждый думает, что мы можем еще сделать, чтобы заработать больше. Стараемся локализовать производство, когда понимаем, что выгоднее не покупать, а изготовить самостоятельно,

— говорит руководитель муниципального предприятия.

Дмитрий Данильев считает, что большая заслуга в спасении МУПа принадлежит именно его работникам.