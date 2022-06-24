МегаФон в Карелии: как оператор «ускорил» регион

Бесперебойная связь и быстрый мобильный интернет всегда и везде – особенно актуальны летом в разгар туристического сезона. Жители Карелии отправляются на дачи, отдых на природе, многие уезжают в авто-путешествие в другие регионы. В регион прибывают тысячи туристов и исследуют самые знаковые достопримечательности республики.

О том, как компания МегаФон обеспечивает растущие потребности клиентов и справляется с возрастающей нагрузкой на мобильную сеть, мы попросили рассказать директора отделения МегаФона в Карелии Романа Куликова.

— Как МегаФон развивал свою сеть в Карелии последние полтора года? Какая задача была в приоритете?

— Одна из наших приоритетных задач – обеспечить качественным покрытием LTE максимальное количество территорий. Важно, чтобы наши абоненты могли пользоваться быстрым мобильным интернетом и цифровыми сервисами с неизменно высоким качеством. И сделать это могли из любой точки Карелии: как в городе, так и в самом отдаленном уголке республики.

Мы активно занимались и занимаемся по сей день развитием технической инфраструктуры. Только за прошедшие полтора года мы ввели в эксплуатацию более 50 базовых станций с поддержкой LTE. Улучшения затронули сотни тысяч жителей крупных и малых населенных пунктов, которые могли заметить более быстрые скорости интернета в своих смартфонах или вовсе получили доступ к 4G впервые.

— Как реагируют на эти изменения ваши абоненты? Какие преимущества они получают?

— Как минимум они получают доступ ко всем необходимым цифровым сервисам на более чем хороших скоростях интернета. Ведь с каждым годом потребности наших абонентов растут, увеличивается и потребляемый трафик. Новые сериалы и фильмы в более высоком разрешении, платформы для удаленного обучения, различные соцсети, онлайн-шоппинг – такое разнообразие напрямую влияет на рост потребления мобильного интернета. Согласно исследованию, Digital 2022 Global Overview Report, почти 6 из 10 человек покупают что-то онлайн каждую неделю.

Модернизация и строительство новых объектов инфраструктуры дают нам возможность расширить покрытие LTE, повысить скорость мобильного интернета и в условиях возрастающей нагрузки на сеть по-прежнему предоставлять абонентам качественные услуги связи. Клиентская база компании постоянно растет, значит, пользователи по достоинству оценивают проделанную нами работу.

— Качество связи – что или кто за этим стоит?

— За обеспечением населения республики качественной связью стоит ежеминутный труд технической команды МегаФон. Инженеры компании ведут круглосуточный мониторинг и тестирование сети. 24/7 специалисты отслеживают любые изменения, связанные с работоспособностью базовых станций, чтобы иметь возможность оперативно на них реагировать и устранять. Если дистанционно устранить изменения не представляется возможным, на помощь приходят инженеры полевой эксплуатации, которые выезжают на объект в любое время дня и ночи и при любых погодных условиях, чтобы устранить неполадки непосредственно на базовой станции и обеспечить жителей близлежащих населенных пунктов стабильной связью.

— Насколько полно сегодня охвачена сетью Карелия?

— Мы активно работаем над улучшением качества сети. При этом особое внимание уделяем небольшим и отдаленным населенным пунктам, где жители наравне с горожанами также нуждаются в высокоскоростной передаче данных. А их по последним данным Росстата и Всероссийской переписи населения более 109 тысяч. Так, в первом квартале 2022 года мы предоставили доступ к сетям четвертого поколения для жителей 37 малонаселенных пунктов республики. И на этом наша работа не заканчивается.

— Вы объявляли об этой модернизации в мае. Причем она прошла в диапазоне 1800 МГц. Что это за технология?

— Мы оснастили более 15 базовых станций стандартом LTE 1800, что позволило расширить территорию покрытия 4G. Одни из преимуществ диапазона 1800 МГц – большая площадь действия при меньшем количестве вышек и лучшее проникновение сигнала в закрытые и подвальные помещения. После этого весеннего апгрейда сетевой инфраструктуры скорость мобильного интернета у абонентов увеличилась на 18%.

— А какие еще технологии связи сегодня наиболее актуальны для населения региона, и как они используются?

— Есть несколько технологий, которые не представлены у некоторых наших конкурентов, либо вообще уникальны. Остановлюсь более подробно на двух: это VoLTE (Voice LTE) и pre-5G.

Voice LTE – это голосовое LTE. Особенность этой технологии в том, что она может передавать звонок по сети 4G, благодаря чему голосовой поток доставляется в разы быстрее и в лучшем качестве. Соединение происходит в течение пары секунд, а голос собеседника звучит так чисто, как будто абонент находится рядом. Доплачивать за эту услугу не нужно – она включена по умолчанию у всех абонентов. Главный критерий использования – чтобы смартфон клиента поддерживал данную функцию. Мы видим, что технология востребована среди абонентов. Только за прошлый год мы отметили двойной рост пользователей этой услуги в нашей сети.

Еще один сервис – pre-5G, который мы запустили не так давно. Технология позволяет улучшить скорость мобильного интернета в смартфоне до 30 процентов. Результат достигается за счет того, что МегаФон имеет определенный частотный ресурс, который может перенаправить на клиента, подключившего эту услугу. Услуга подключается дополнительно на нашей новой тарифной линейке «БезПереплат», она доступна на тарифах «Максимум». На остальных подключается за дополнительную плату.

— Абоненты постоянно сравнивают мобильных операторов: у кого лучше связь, у кого быстрее интернет… Какие скорости мобильного интернета у вас в Карелии?

— Существует независимая международная компания OOKLA, которая занимается тестированием скорости мобильного интернета операторов сотовой связи. Недавно она подвела итоги, представив результаты всех сотовых операторов региона. МегаФон был признан лидером по скорости передачи мобильных данных в Республике. В Петрозаводске наши абоненты могут качать информацию со средней скоростью до 40 Мбит/с, а по Республике до 32 Мбит/с.

За последние несколько лет потребности абонентов серьезно изменились, потребители массово ушли в онлайн. Пользователи начали максимально использовать возможности своих гаджетов – загружать тяжелые видео, учиться и работать с мобильных устройств, отдавать предпочтение мобильному интернету вместо фиксированного. Для всего этого нужен высокоскоростной мобильный интернет. Наблюдения показывают, что многие абоненты отказываются от домашнего Wi-Fi — зачем переключаться и платить лишнее, когда в сотовом телефоне есть надежный мобильный оператор.

— Карелия всегда была популярная у туристов, и сейчас сезон в самом разгаре. Готовили ли как-то сеть, и как обстоят дела с покрытием автодорог?

— Аналитики компании отметили перераспределение туристических потоков с внешних направлений на внутренние. Это связано, в первую очередь, с ограничительными мерами на международный туризм. Наша статистика 2021 года показала значительный рост туристического трафика в Республику. Тенденция сохраняется и в течение пяти месяцев 2022 года.

Подавляющее число путешественников отправляется в популярные места Карелии, где сосредоточены основные достопримечательности. На каждом значимом туристическом объекте Республики у нас есть покрытие — и голосовая связь, и высокоскоростной мобильный доступ к сетям 4G. Всем этим обеспечены и Валаам, и Кижи, и Рускеала. Покрытие основных дорог на территории Республики также обеспечено.

— Какие приоритеты развития у компании во втором полугодии? Чему будете уделать особо внимание?

— Мы и далее планируем работать над расширением зоны покрытия LTE. Будем уделять особое внимание малым населенным пунктам, строить новые базовые станции и модернизировать уже существующие.