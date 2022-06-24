Банк «Открытие»: вкладчики предпочитают офлайн

Популярность дистанционных каналов в марте была связана с высокой активностью вкладчиков. Переоформить вклады мобильное приложение позволяет быстрее и удобнее. Сейчас активность клиентов вернулась к норме, а в офисах предпочитают открывать вклады преимущественно люди старшего возраста от 60 лет.

Женщин среди вкладчиков банка по-прежнему больше, чем мужчин – 60% против 40% по количеству и 54% против 46% по объему открытых депозитов. При этом средний размер вклада женщин в банке ниже и составил в мае 503 тысячи рублей против 644 тысячи рублей у мужчин.

По срокам самыми популярными у клиентов остаются депозиты на сроки три и шесть месяцев: их доля 39% и 34% от вновь открытых вкладов. Вместе с этим наблюдается существенный прирост доли вкладов, размещаемых на сроки свыше года (26%). Около 57% вкладов открыты на суммы от 500 тысяч до 1,5 млн рублей.