МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Калевале

Апгрейд технической инфраструктуры обеспечил жителей поселка высокими скоростями передачи данных. Теперь абонентам компании доступны преимущества не только быстрого интернета, но и высокое качество звонков в VoLTE (Voice over LTE). Технология позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. Улучшения коснулись как центральных улиц поселка, так и локаций на окраине.

Постоянный анализ сети позволяет выявлять наиболее загруженные участки и проводить улучшения в этих точках. Особое внимание мы уделяем развитию инфраструктуры в населенных пунктах, удаленных от крупных городов, чтобы абоненты в сельской местности могли пользоваться качественными услугами связи наравне с городскими жителями. Сегодня мобильный интернет – точка контакта, помощник в работе и учебе, источник развлечений. Наша задача – покрыть стандартом 4G максимальные территории в регионе, чтобы клиенты компании могли пользоваться необходимыми цифровыми сервисами из любой, даже самой дальней, точки республики,

- отмечает Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелии.

Спрос на высокие скорости интернета в Калевале подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2022 года пользователи компании скачали почти 100 Терабайт данных — это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из 4 тысяч жителей в поселке ежедневно читал по 30 книг в электронном формате.

Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечалась независимым исследованием международной компании Ookla. В этом году лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета подтверждено и в Петрозаводске. Во 2 квартале 2022 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 18% – до 32,64 Мбит/с по сравнению со 2 кварталом прошлого года. МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам около 3 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.