Детский сад на 300 мест будет введён в эксплуатацию в декабре

На текущий момент возведена трёхэтажная коробка здания (общая площадь – 5,5 тыс.кв.м), выполнена отделка фасадов, завершаются кровельные работы и устройство входов. Большой объем работ - электромонтажных, сантехнических, отделочных - выполняется внутри здания. Всё оборудование и мебель закуплены, их будут постепенно собирать и устанавливать.

Что касается уличной территории, то строители выполняют работы по благоустройству, монтируют ограждение территории, оформляют 12 прогулочных площадок (для каждой группы предусмотрена своя площадка) и 2 физкультурных площадки – устанавливают теневые навесы, собирают качели, скамейки, горки, песочницы и т.д. Завершается устройство наружных сетей отопления, выполняются сети связи - видеонаблюдение, телекоммуникация, смонтирована КНС.

Первых воспитанников детский сад примет ориентировочно в мае следующего года, об этом на своей странице в соцсети написал Глава города Владимир Любарский.

Детский сад на Чехова станет шестым 300-местовым детским садом, построенным «КСМ» за последние 8 лет. Всего же за эти годы компания возвела 14 детских садов: 8 – в Петрозаводске и 6 – в районах республики.

Новости компании «КСМ», в том числе о ходе строительства школ в Медвежьегорске и Суоярви, детских садов в Петрозаводске и Ляскеля, жилых домов под расселение в Петрозаводске, Суоярви, Пиндуши и Беломорске, читайте здесь.

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