Медведь разрыл могилу и утащил тело женщины

В Магадане хищника заподозрили в разорении могил на местном кладбище

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Медведя подозревают в разорении могил на кладбище в Магадане. Разрытую могилу обнаружили родственники, когда приехали навести усопшую.

Ограда вокруг могилы была сломана, а тело умершей пропало, пишет газета «Известия».

Примерно в 300 метрах от кладбища люди нашли человеческие останки и следы медведя. Сотрудники кладбища говорят, что зверя не видели.

Местные жители говорят, что неподалеку от кладбища нашли другие кости и черепа. Граждане подозрение, что медведь поселился в этой местности давно и не первый год выкапывает тела.