Медведь разрыл могилу и утащил тело женщины

Медведя подозревают в разорении могил на кладбище в Магадане. Разрытую могилу обнаружили родственники, когда приехали навести усопшую.
Ограда вокруг могилы была сломана, а тело умершей пропало, пишет газета «Известия».
Примерно в 300 метрах от кладбища люди нашли человеческие останки и следы медведя. Сотрудники кладбища говорят, что зверя не видели.
Местные жители говорят, что неподалеку от кладбища нашли другие кости и черепа. Граждане подозрение, что медведь поселился в этой местности давно и не первый год выкапывает тела.