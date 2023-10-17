Медсестра ввела 10-месячной девочке препарат для усыпления животных

Из-за ошибки медиков на Кубани погибла 10-месячная девочка. Медсестра ввела ей лекарство, которое используют для наркоза и усыпления животных, пишет «КП – Краснодар».

Кроха с термическим ожогом лежала в реанимации ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ», ребенку ставили капельницы. Ночью медсестра отсоединила систему от катетера и промыла раствором, в который случайно вместо препарата «Гепарин» добавила «Тиопентал натрия».

Последнее средство используют для неингаляционного наркоза, это производное барбитуровой кислоты, его используют также для усыпления животных. Вещество усыпляет человека, угнетая дыхательный центр и останавливая дыхание.

Препарат запрещен для продажи в открытом доступе, используется только в больницах, после введения наркоза пациенту надевают кислородную маску или вставляют трубку.

Состояние маленькой пациентки резко ухудшилось, врачи не смогли ее спасти. Трагедия случилась на глазах мамы девочки. Возбуждено уголовное дело, его уже направили в суд. // фото: «Петрозаводск говорит»