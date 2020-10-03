Медсестра, привившаяся от коронавируса, сообщила о недомогании

Медсестра из Петрозаводска Елена Сюндаева, которую вчера привили от коронавируса, рассказала порталу «Петрозаводск говорит» о своем самочувствии. Елена сообщила, что спустя почти сутки чувствует себя неплохо, однако ее беспокоит легкая тошнота, слабость и сухость во рту. Вчера была небольшая головная боль.

Медсестра отметила, что у нее нет симптомов вирусной инфекции: ломоты, повышения температуры, озноба, боли в горле или насморка. Аппетит и сон в порядке, сохранилась и работоспособность – женщина спокойно занимается домашними делами.

Медик не исключила, что ее недомогание может иметь психологическую природу: после прививки она слишком тщательно прислушивается к своим ощущениям. Отметим, что симптомы укладываются в перечень побочных эффектов, которые описаны в инструкции к препарату.

Напомним, сотрудник петрозаводской поликлиники №2 получила прививку от коронавируса в пятницу. Всего в Карелию поступило пока что 42 вакцины. В первую очередь иммунизация предлагается медицинским работникам, контактирующим с пациентами с подозрением на COVID или наличием вируса.