81-летняя женщина умерла от коронавируса в Карелии

В Петрозаводске от коронавируса скончался местная жительница 1939 года рождения. По сообщению оперштаба, пожилая женщина скончалась, когда находилась монопрофильном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн. Пациентка имела сопутствующие заболевания.

Таким образом, количество умерших от COVID-19 в Карелии составило 38 человек.

За минувшие сутки в республике выявлено 72 инфицированных, из них симптомы болезни имеют 50 человек. Новых тяжелых и крайне тяжелых случаев нет. В числе инфицированных пятеро детей.

На двухнедельный карантин из-за коронавируса отправили один класс в Кондопожской школе № 8, один класс в Чалнинской школе, два класса в Шокшинской школе, одну группу медколледжа. При этом классы петрозаводских школ № 38 и 48, а также одна группа медколледжа вернулись к очной учебе.