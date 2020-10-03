Чешские общественники выдвинул Дмитриева на Нобелевскую премию

Четыре чешские организации – «Post Bellum», «Gulag.cz», «Političtí vězni.cz» («Политзаключенные.cz») и местное отделение «Мемориала» выдвинули на Нобелевскую премию мира карельского историка Юрия Дмитриева. Об этом сообщается на сайте «Мемориала».

Одни из открывателей «Сандармоха» на прошлой неделе получил 13 лет колонии строго режима; его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Чешские общественники полагают, что обвинение ложное, а сам историк является политическим заключенным.

– Мы глубоко шокированы решением апелляционного суда, который ужесточил наказание историку Юрию Дмитриеву. Мы очень ценим его работу как историка. Он является одним из немногих бесстрашных специалистов, которые продолжают раскрывать темные периоды российской истории, а также места, связанные с коммунистическими преступлениями советских времен. Мы считаем абсурдным унизительное обвинение в преступных деяниях, ранее уже опровергнутое во время предыдущих судебных процессов, направленное исключительно на уничтожение репутации и творчества. Мы выражаем поддержку Юрию Дмитриеву. Его многолетний труд, в ходе которого он создал важный и достойный мемориал на местах массовых расстрелов тысяч людей разных национальностей, в том числе и чехов, способствует не только изучению и познанию темного советского прошлого, но и уравновешиванию отношений между народами и их примирению. И поэтому мы предлагаем выдвинуть Юрия Дмитриева на Нобелевскую премию мира, – говорится в заявлении.

Напомним, летом Петрозаводский суд признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам заключения. Историк должеен был выйти на свободу в ближайшее время. Однако на прошлой неделе Верховный суд Карелии изменил этот приговор, отправив Юрия Дмитриева в колонию строгого режима на 13 лет.