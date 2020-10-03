Автомобилист протаранил две машины и скрылся с места ДТП в Карелии

В Петрозаводске автомобилист совершил двойное ДТП, после чего скрылся с места происшествия. По том, как двигалась машина, можно предположить, что нарушитель был пьян или находился под действием наркотических веществ.

Инцидент произошел 2 октября на улице Гоголя. Камеры «Ситилинка» запечатлели, как иномарка сначала врезается в стоящих автомобиль, но не останавливается, а продолжает движение, почти развернув пострадавшую машину.

Затем лихач выезжает на встречную полосу, где совершает лобовое столкновение и несколько секунд «толкает» встречную машину. Видео было опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

После этого водитель еще несколько раз нарушил правила. Он заехал на тротуар, а затем при повороте выехал на встречную полосу, чуть не врезавшись в чужую машину.

По мнению пользователей соцетей, автомобилист был пьян. Однако один из очевидцев отметил, что водитель вел себя адекватно – но не на дороге, а после того, как припарковал машину.

– Машину на Черняховского остановил, вышел,закрыл ее ключом, полубегом двинул во дворы, потом ещё даже вернулся, открыл машину снова, что-то взял, спокойненько закрыл и побежал. По лицу казалось, что трезвый, да и не качался, – пишет петрозаводчанин.