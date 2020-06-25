Медики назвали пожизненные последствия заражения Covid-19

Ученые из Великобритании выяснили, что люди, переболевшие коронавирусом, могут испытывать вызванные им негативные последствия в течение всей оставшейся жизни. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на The Daily Telegraph.

Так, каждому третьему переболевшему может быть нанесен серьезный урон на всю жизнь, это касается долгосрочного повреждения легких. Хроническая усталость и психические расстройства также могут сопровождать человека в течение долгих лет.

Помимо этого, специалисты считают, что вирус может поражать мозг и стать причиной повышенного риска развития болезни Альцгеймера.

Также коронавирус может серьезно ухудшить работу сердца у 10 процентов выздоровевших, отмечают британские эксперты.